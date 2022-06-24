Италия

Причиною стане нещодавне інтерв'ю футболіста.

Півазахісник Інтеру Хакан Чалханоглу може бути оштрафованим за своє нещодавне інтрев'ю, в якому він розкритикував головного тренера Сімоне Індзагі.

Футболіст вважає, що клуб втратив перемогу у Серії А через недавлі заміни наставника. Сам Чалханоглу вже поквапився спростувати свої слова у ЗМІ, заявивши про невірне трактування його висловів.

"Я ніколи не критикував тренера та вважаю його чудовим фахівцем. Мене неправильно зрозуміли та рознесли у засобах масової інформації", — вважає турок.

Тим не менш, клуб хоче накласти на Чалханоглу штраф, щоб в майбутньому така ситуація не повторювалась.

Раніше хавбек порівняв Інтер та Мілан.