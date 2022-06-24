Италия

Бразильський захисник готовий перебратися до італійського чемпіонату.

Фіорентина не залишає спроб підписати правого захисника Шахтаря Додо у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Globo, "фіалки" вже погодили контракт до 2027 року з бразильським футболістом. Тепер треба домовитись з Шахтарем.

Стверджується, що італійський клуб запропонував за Додо 15 мільйонів євро – суму, яка має влаштувати "гірників".

У цьому сезоні Додо зіграв за Шахтар 26 матчів, віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що Шахтар хотів отримати за Додо не менше 20 млн євро.