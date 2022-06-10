Украина

У послугах бразильця зацікавлені кілька клубів із Європи.

Захисник донецького Шахтаря Додо може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Uol Esporte.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного бразильця зацікавлені кілька європейських клубів, зокрема Барселона та Фіорентина.

Проте зазначається, що "гірники" мають намір виручити з трансферу футболіста щонайменше 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відхилив пропозицію "фіалок" у розмірі 8 млн євро.

Минулого сезону Додо провів 26 матчів, у яких віддав чотири асисти. Його контракт із "гірниками" розрахований до літа 2025 року.