У послугах бразильця зацікавлені кілька клубів із Європи.
Додо, Getty Images
10 червня 2022, 12:50
Захисник донецького Шахтаря Додо може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Uol Esporte.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного бразильця зацікавлені кілька європейських клубів, зокрема Барселона та Фіорентина.
Проте зазначається, що "гірники" мають намір виручити з трансферу футболіста щонайменше 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Шахтар відхилив пропозицію "фіалок" у розмірі 8 млн євро.
Минулого сезону Додо провів 26 матчів, у яких віддав чотири асисти. Його контракт із "гірниками" розрахований до літа 2025 року.