Италия

Функціонер дуже задоволений, що його новий клуб досяг успіху у Серії Б.

Відомий Бізнесмен Сільвіо Берлусконі зізнався, що дуже задоволений виходом Монци під його керівництвом у Серію А.

"Я все ще є найтитулованішим президентом у світі завдяки моєму Мілану. Але цього разу з Галліані, який три роки тому переконав мене взяти участь у новій пригоді в Серії С, ми зробили щось екстраординарне: дали такому клубу, як Монца, заслужене місце в Серії А.

Особисто я хочу бути протагоністом. Можливо, не в першому сезоні, але я хочу конкурувати із топ-клубами.

Ви знаєте, що я виграв усе з Міланом, але емоції, які я відчув у дні виходу Монц и в Серію А, були чимось унікальним, що перевершував будь-який успіх, досягнутий з "россонері", з якими я маю досі тісний зв'язок", — зізнався Берлусконі.

Нагадаємо, що Монца вийшла в Серію А вперше за 110 років своєї історії. Клуб зумів у фіналі плей-офф перегати Пізу.