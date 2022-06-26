Ріккардо Калафіорі може підсилити новачка Серії А.
ріккардо калафіорі, getty images
26 червня 2022, 21:45
Захисник Роми Ріккардо Калафіорі, який другу половину сезону-2021/22 провів в оренді у Дженоа, може перебратись до іншого клубу.
Молодий футболіст зацікавив новачка Серії А Крепонезе, повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Тим не менш, скромному італійському клубу доведеться витримати конкуренцію з боку Салернітани та Базеля. Усі три клуби хочуть взяти Калафіорі в оренду на один сезон.
В минулому сезоні на рахунку 20-річного виконавця всього дев'ять матчів у Серії А, в яких він відзначився однією результативною передачею.
Раніше повідомлялось про інтерес Кремонезе до Іонуца Раду.