Италия

Ріккардо Калафіорі може підсилити новачка Серії А.

Захисник Роми Ріккардо Калафіорі, який другу половину сезону-2021/22 провів в оренді у Дженоа, може перебратись до іншого клубу.

Молодий футболіст зацікавив новачка Серії А Крепонезе, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Тим не менш, скромному італійському клубу доведеться витримати конкуренцію з боку Салернітани та Базеля. Усі три клуби хочуть взяти Калафіорі в оренду на один сезон.

В минулому сезоні на рахунку 20-річного виконавця всього дев'ять матчів у Серії А, в яких він відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялось про інтерес Кремонезе до Іонуца Раду.