Италия

Голкіпер може залишитись у Неаполі.

Резервний голкіпер Наполі Алекс Мерет може залишитись у своїй поточній команді на більш тривалий строк.

Клуб запропонував італійському футболісту новий довгостроковий контракт, повідомляє Ніколо Скіра.

Угода буде розрахована до літа 2027 року, а сам Мерет буде отримувати півтора мільйони євро на сезон. Відзначимо, що діючий контракт пов'язує сторони до літа 2023 року.

Минулого сезону Мерет зіграв у 15 матчах за Наполі, сім із яких в рамках Серії А, пропустивши 23 голи, зберігши свої вороти "сухими" чотири рази.

Раніше повідомлялось, що Дріс Мертенс може залишити "партенопейців".