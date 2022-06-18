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Трансфер нападника лобіює новий головний тренер команди.

Починаючи з липня 2013 року, бельгійський нападник Дріс Мертенс є невід’ємною складовою колективу італійського Наполі, але зрештою навіть ця історія довгих взаємин мала колись закінчитись.

Чинна угода між 35-річним виконавцем та "південцями" спливає уже за кілька тижнів, однак жодних рухів убік її продовження сторони ще досі не робили.

Звідси можна зробити висновок проте, що, скоріше за все, найближчим часом Мертенс залишить Неаполь.

Про ситуацію довкола статусного футболіста добре обізнані представники бельгійського Антверпена, які нещодавно отримали собі нового головного тренера в особі Марка ван Боммела, тож тепер планують побудувати потужний проєкт, до якого долучиться ще й Марк Овермарс.

Керманич бельгійського клубу раніше грав разом із Мертенсом у складі ПСВ (сезон-2011/12), тож добре обізнаний відносно його футбольних навичок.

У цьому сезоні Дріс відіграв у 37 матчах, за які забив 13 голів та віддав дві гольові передачі.