Италия

Форварду буде вже 40 років на момент завершення угоди.

Видатна кар’єра італійського нападника Фабіо Квальярели, який ніколи під час професійних виступів не полишав межі рідної країни задля гри в інших чемпіонатах, налічує досвід у кількох провідних клубах Серії A.

Зокрема, 39-річний виконавець свого часу відіграв понад 100 матчів за туринські Ювентус та Торіно, а також Сампдорію, будучи при цьому близьким до досягнення цієї мети з фріульскім Удінезе.

Цього сезону результативність вікового гравця під час виступів за "Самп" закономірно знизилась, проте він усе одно ще відчуває в собі натхнення та сили брати участь у змаганнях на найвищому рівні.

Саме тому геть не дивно, що італійські журналісти повідомляють нам про те, що найближчим часом Квальярелла поставить підпис під черговим продовженням контракту з Сампдорією.

Таким чином, на момент початку лютого 2023 року Фабіо виповниться вже 40 років, 24 з яких він присвятив виступам на професійному рівні.

За 35 матчів цього сезону італієць забив шість голів та віддав три гольові передачі.