Италия

Опытный 38-летний итальянец продолжит выступать в Серии А.

Сампдория на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Фабио Квальяреллой.

Новое соглашение с 38-летним итальянцем рассчитано до конца следующего сезона. Итальянец провел в составе клуба из Генуи семь сезонов. За это время он провел 239 матчей, в которых он забил 99 голов.

В минувшем сезоне Квальярелла отыграл 33 матча в Серии А, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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