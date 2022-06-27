Италия

Нові подробиці трансферної історії 34-річного аргентинця.

Як повідомлялося вчора, Анхель Ді Марія виріший перейти до туринського Ювентусу. За сьогоднішньою інфомацією відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, досвідчего аргентинця на півночі Італії дуже хоче бачити особисто Массіміліано Аллегрі.

Також Ді Марціо пише, що "бьянконері" налаштовані оптимістично. Барса, яка також проявляла інтерес до аргентинця, теж вважає, що футболіст опиниться в Італії.

Нагадуємо, що Ювентус хоче підписати Ніколо Дзаньоло.