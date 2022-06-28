Италия

Директор Монци прокоментував трансферну діяльність клубу.

Новачок італійської Серії А продовжує активну роботу на трансферному ринку, виявляючи інтерес до футболістів, що можуть підсилити команду "здесь та зараз".

Одним із таких варіантів бачать в керівництві Стефано Сенсі. Виконавчий директор Монци Адріано Галліані підтвердив дану інформацію.

"Ранокк'я та Краньо вже прибули до розташування команди. Вчора я був вдома у Стефано Сенсі і надав йому дві доми на роздуми.

Ми дуже плідно поспілкувались, тож я сподіваюсь на позитивне рішення. Пінамонті? Ми розмовляємо зараз про дуже якісного, але не менш коштовного футболіста", — наводить слова функціонера Sky Italia.

Минулого сезону Сенсі відіграв за Інтер 52 матчі, по чотири рази відзначившись голами та гольовими передачами.

Раніше власник Монци Сілвіо Берлусконі прокоментував вихід команди до еліти італійського футболу.