Италия

Футболіст може продовжити кар'єру у Серії Б.

Нападник туринського Ювентусу Маттео Бруноні може залишитись у Палермо на постійній основі.

Сторони ведуть переговори стосовно трансферу футболіста, повідомляє Sky Italia.

Форвард вже погодив чотирьохрічний контракт, а клуби знаходяться на завершальній стадії перемовин. Відзначимо, що минулого сезону Бруноні виступав саме за Палермо.

В сезоні-2021/22 футболіст забив 26 м'ячів в рамках Серії С.

Раніше повідомлялось про інтерес Палермо до воротаря Мілану.