Футболіст може продовжити кар'єру у Серії Б.
маттео брунорі, палермо
28 червня 2022, 20:30
Нападник туринського Ювентусу Маттео Бруноні може залишитись у Палермо на постійній основі.
Сторони ведуть переговори стосовно трансферу футболіста, повідомляє Sky Italia.
Форвард вже погодив чотирьохрічний контракт, а клуби знаходяться на завершальній стадії перемовин. Відзначимо, що минулого сезону Бруноні виступав саме за Палермо.
В сезоні-2021/22 футболіст забив 26 м'ячів в рамках Серії С.
Раніше повідомлялось про інтерес Палермо до воротаря Мілану.