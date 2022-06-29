Италия

Керманич Лаціо поскаржився на повільні темпи трансферної кампанії.

Римський Лаціо завершив минулий сезон італійської Серії A на п’ятій сходинці турнірної таблиці, проте головний тренер команди, Мауріціо Саррі, ніколи не приховував, що прагнув досягти більшого зі своїм колективом.

Разом із тим, досвідчений італійський фахівець не втомлювався за будь-якої угоди кпинити керівництво клубу за кволу трансферну політику, що й продовжив робити, не дивлячись на певні точкові придбання, що вже встигли здійснити "орли".

"Я хотів би, аби вся команда була доступною вже після виходу літнього з літнього відпочинку, але в сучасному футболі це неможливо.

У один рік ви маєте Лігу націй, у інший — чемпіонат Європи, потім — чемпіонат світу. Ось так урешті-решт ми виходимо з відпустки з 10 гравцям і 10 вихованцями академії. Усі решта долучаються коли-небудь пізніше.

Я вже сказав те, що мав сказати клубу стосовно наших справ на трансферному ринку. Тепер це проблема спортивного директора та президента", — заявив італійський фахівець.

Разом із тим, Саррі прокоментував поточний стан кондицій екс-півзахисника донецького Шахтаря Маркоса Антоніо, який нещодавно долучився до клубу.

"Молодий хлопець. Нам випала нагода його підписати, та ми й самі довго розглядали його кандидатуру.

Він має пристосуватися до італійського футболу. Йому знадобиться десь місяць для цього, але ми чекатимемо на його дебют. Незважаючи на те, що він дуже молодий, він уже має досвід у Лізі чемпіонів", — підсумував Саррі.

Нагадаємо, що Лаціо наступний сезон розпочне з домашнього матчу проти Болоньї в середині серпня.