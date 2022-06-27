Испания

Матч з префіксом "супер" пройде 23 липня.

Як повідомляє AS, на матч між Барселоною та Реалом, який відбудеться 23 липня в американському Лас-Вегасі на Елліджент Стедіум, продані всі квитки. Зазначимо, що арена здатна вмістити 61 тисячу вболівальників.

Зазначимо, що Реал, Барселона та Ювентус проведуть між собою товариські зустрічі з ціллю підготовки до сезону, фінансового прибутку та популяризації ідеї Суперліги. На гру між Барсою та Ювентусом, яка пройде у Далласі, квитків уже також немає, а от на поєдинок між "бьянконері" та "вершковими" у Пасадіні їх ще можна придбати.

Нагадаємо, що Реал зацікавився форвардом Ботафого.