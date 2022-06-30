Италия

Клуби не зуміли дійти згоди в останній момент.

Капітуляція римського Лаціо в процесі змагання за право підписати центрального захисника Верони Ніколо Казале відкривала певні можливості для новачка наступного розіграшу італійської Серії A, Монци, певні переваги в процесі перемовин.

Домовленість щодо трансферу 24-річного виконавця здавалась невідворотною, проте зрештою генеральний директор клубу Адріано Галліані був змушений констатувати наступне:

"Перемовини щодо придбання Казале зазнали краху близько години тому", — заявив функціонер у своєму інтерв’ю напередодні.

Варто зауважити, що до цього Монці вдалося домовитись із гравцем, оформити необхідні документи та запланувати медичний огляд.

У цьому сезоні Казале відіграв 37 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.