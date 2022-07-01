Контракт італійського форварда із туринським клубом завершився.
Андреа Белотті, getty images
01 липня 2022, 12:58
Нападник Андреа Белотті залишив Торіно, за який він виступав з літа 2015 року. Про це офіційно повідомила прес-служба туринського клубу.
Контракт 28-річного італійця з Торіно завершився цього літа, і футболіст вирішив вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі.
"Дорогий Андреа, ми приймаємо до уваги твоє рішення розпочати новий етап у своїй кар'єрі, тому з сьогоднішнього дня наші шляхи розходяться", — сказано в повідомленні від Торіно.
Минулого сезону Белотті провів за Торіно 23 матчі, в яких він забив 8 голів і віддав 1 асист.
Раніше повідомлялося, що лідером у боротьбі за італійського форварда є Монако.