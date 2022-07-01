Италия

Контракт італійського форварда із туринським клубом завершився.

Нападник Андреа Белотті залишив Торіно, за який він виступав з літа 2015 року. Про це офіційно повідомила прес-служба туринського клубу.

Контракт 28-річного італійця з Торіно завершився цього літа, і футболіст вирішив вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі.

"Дорогий Андреа, ми приймаємо до уваги твоє рішення розпочати новий етап у своїй кар'єрі, тому з сьогоднішнього дня наші шляхи розходяться", — сказано в повідомленні від Торіно.

Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano. pic.twitter.com/1Xh2oRki5T — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 1, 2022

Минулого сезону Белотті провів за Торіно 23 матчі, в яких він забив 8 голів і віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що лідером у боротьбі за італійського форварда є Монако.