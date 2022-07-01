Италия

Легендарний іспанський голкіпер повертається на Батьківщину.

Як повідомляє відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо, 39-річний воротар Пепе Рейна залишить римський Лаціо після двох років у Вічному місті. Раніше іспанець був відомий виступами за Ліверпуль, Наполі та Мілан.

Повідомляється, що Рейна відправиться до рідної країни, проте чи буде він продовжувати футбольну кар'єру — невідомо.

Нагадаємо, що сьогодні Лаціо оголосив про підписання екс-хавбека Шахтаря Маркоса Антоніо.