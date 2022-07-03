Италия

Бразилець не продовжуватиме контракт із "россонері".

Легендарний голкіпер Мілана Нельсон Діда, який після завершення футбольної кар'єри присвятив себе тренерству та останні кілька років пропрацював тренером воротарів у стані "россонері", залишає табір чинного чемпіонату Італії.

Як повідомляє Calciomercato, 48-річний бразилець не продовжуватиме контракт із Міланом, але його рішення ніяк не пов'язане з відносинами з клубом.

Діда змушений залишити пост тренера воротарів "россонері" через якісь особисті проблеми, які не називаються.

Головним претендентом на те, щоб стати змінником бразильця на цій посаді, є Флавіо Рома.