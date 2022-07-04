Италия

Команда португальця вилетіла з Ла Ліги за підсумками цього сезону.

Виступи іспанської Гранади в сезоні-2021/22 можна вважати невдалими, бо команда посіла підсумкову 18 сходинку турнірної таблиці, через що на наступний футбольний рік може розраховувати лише на участь у другому за силою дивізіоні своєї країни.

Це в свою чергу спричинило відтік ігрових кадрів із команди, а черговим гравцем, який може залишити "насрідів", ризикує стати основний голкіпер Луїш Машиміану.

23-річним виконавцем зацікавився римський Лаціо, який раніше заявляв про відхід голкіперів Хосе Рейни та Томаша Стракоши.

Гранада фактично не має можливості залишити в своєму складі португальця через фінансові обмеження другого дивізіону Іспанії, тому італійська преса очікує на те, що перемовини між клубами будуть дуже швидкими.

Лаціо пропонує оренду з правом викупу, проте в ситуацію може різко втрутитись Наполі, якщо зі свого боку запропонує повноцінний викуп гравця.

Якщо ж перемовини для "орлів" виявляться невдалими, то вони почнуть налагоджувати зв’язки зі Спецією щодо її воротаря Івана Проведеля.

У 35 матчах минулого сезону Машиміану пропустив 55 м’ячів, вісім разів при цьому зігравши "на нуль".