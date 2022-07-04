Италия

Жозе Моуріньо залишився в захваті від виступів норвежця в очних зустрічах.

Виступ норвезького Буде-Глімт став чи не найбільш яскравим моментом першого в історії розіграшу Ліги конференцій УЄФА, у якому в підсумку здобула перемога італійська Рома, зігравши при цьому аж чотири зустрічі проти "жовто-чорних".

Цікаво, що за сукупністю протистоянь перевага залишилась на боці команди з Норвегії (2 перемоги та по одній нічиїй та поразці), а до її здобутків на груповому етапі (6:1, 2:2) неабияк доклався нападник Ола Сольбаккен, забивши три голи.

Саме цей перформанс ще за ходом сезону спровокував виникнення чуток щодо зацікавленості головного тренера "вовків", Жозе Моуріньо, у співпраці з 23-річним виконавцем.

А вже під час літнього трансферного вікна ця інформація набула більш окреслених обрисів.

Сольбаккен не проти продовжити кар’єру в Серії A вже найближчим часом, а до відходу з Буде-Глімт його підштовхують терміни контракту, що спливають уже наприкінці 2022 року.

Рома не є єдиною командою, яка цікавиться цим виконавцем, тоді як конкуренцію римлянам може скласти той самий Наполі.

У той самий час, італійська преса повідомляє, що Ола завітам до столиці Італії минулими вихідними, тому не буде ввижатись дивним, якщо команда Моуріньо зголоситься заплатити за нього символічну компенсацію заради швидкого переходу.

За сезон-2021/22 Сольбаккен забив вісім голів та віддав шість гольових передач у 22 матчах.