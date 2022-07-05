Іспанський півзахисник не захотів переходити до табору римлян.
Іско, getty images
05 липня 2022, 20:21
Колишній півзахисник мадридського Реала Іско відкритий до переходу в іншу команду в літнє трансферне вікно на правах вільного агента.
Однак, як повідомляє видання As, іспанський футболіст не зацікавлений у переході до Роми.
Римський клуб пропонував Іско вигідний контракт, а Жозе Моуріньо намагався переконати гравця прийняти пропозицію, але іспанець відмовився.
Джерело стверджує, що Іско хоче залишитися в чемпіонаті Іспанії або ж перебратися в клуб, який виступає в Лізі чемпіонів.
У сезоні-2021/22 Іско зіграв за Реал Мадрид у 14 матчах Ла Ліги, у яких зміг забити лише один гол.
Зазначимо, що іспанський півзахисник досить затребуваний на трансферному ринку - він має пропозиції від чотирьох клубів.