Италия

Іспанський півзахисник не захотів переходити до табору римлян.

Колишній півзахисник мадридського Реала Іско відкритий до переходу в іншу команду в літнє трансферне вікно на правах вільного агента.

Однак, як повідомляє видання As, іспанський футболіст не зацікавлений у переході до Роми.

Римський клуб пропонував Іско вигідний контракт, а Жозе Моуріньо намагався переконати гравця прийняти пропозицію, але іспанець відмовився.

Джерело стверджує, що Іско хоче залишитися в чемпіонаті Іспанії або ж перебратися в клуб, який виступає в Лізі чемпіонів.

У сезоні-2021/22 Іско зіграв за Реал Мадрид у 14 матчах Ла Ліги, у яких зміг забити лише один гол.

Зазначимо, що іспанський півзахисник досить затребуваний на трансферному ринку - він має пропозиції від чотирьох клубів.