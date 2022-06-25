Испания

Футболіст зацікавив як іспанські, так і закордонні колективи.

Іспанський півзахисник Іско влітку 2022 року залишив мадридський Реал вільним агентом.

Наразі він має чотири пропозиції щодо продовження кар'єри. Севілья, Реал Бетіс, Рома та Галатасарай хочуть його підписати. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

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Поки що невідомо, у чию користь зробить свій вибір 30-річний півзахисник. У новому клубі він бажає отримувати сім мільйонів євро за сезон.

У сезоні-2021/22 Іско зіграв за Мадрид у 14 матчах Ла Ліги, у яких зміг забити лише один гол.