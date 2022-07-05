Италия

Захисник Шахтаря цікавить "фіалок".

Фіорентина не залишає спроб оформити перехід правого захисника Шахтаря Додо. Інтерес до футболіста підтвердив спортивний директор клубу Даніеле Праде.

"Йович — гравець, який нам подобається. Проте футбольний досвід підказує мені, що говорити про нього слід після того, як відбудеться трансфер.

Те ж саме можу сказати про Додо. Не думаю, що ми зможемо оформити ці трансфери у найближчі дні", — наводить слова Праде Tuttomercatoweb.

У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.

Нагадаємо, що агент Додо має намір домовитися з Фіорентиною про перехід сьогодні, не дивлячись на слова Даніелє Праде.