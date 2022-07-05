Захисник Шахтаря цікавить "фіалок".
Додо, фото getty images
05 липня 2022, 20:31
Фіорентина не залишає спроб оформити перехід правого захисника Шахтаря Додо. Інтерес до футболіста підтвердив спортивний директор клубу Даніеле Праде.
"Йович — гравець, який нам подобається. Проте футбольний досвід підказує мені, що говорити про нього слід після того, як відбудеться трансфер.
Те ж саме можу сказати про Додо. Не думаю, що ми зможемо оформити ці трансфери у найближчі дні", — наводить слова Праде Tuttomercatoweb.
У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.
Нагадаємо, що агент Додо має намір домовитися з Фіорентиною про перехід сьогодні, не дивлячись на слова Даніелє Праде.