Италия

Аргентинський вінгер продовжить кар'єру у туринському гранді.

Атакуючий півзахисник Анхель Ді Марія, який залишив Парі Сен-Жермен на правах вільного агента цього літа, визначився зі своїм новим клубом.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, туринський Ювентус формально завершив процедуру підписання 34-річного аргентинця та погодив із ним усі умови майбутньої співпраці.

За інформацією джерела, цього тижня Ді Марія вилетить до Італії та приєднається до нового клубу, з яким підпише однорічний контракт. Залишилися бюрократичні аспекти для завершення трансферу.

Також італійський журналіст стверджує, що в суботу до Турина прилетить центральний півзахисник Поль Погба, у якого завершився контракт із Манчестер Юнайтед.