Молодий футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі Італії.
маттео ловато, getty images
06 липня 2022, 22:30
Захисник Аталанти Маттео Ловато, який другу половину сезону-2021/22 провів в оренді у Кальярі, продовжить свої виступи в складі Салернітани.
Один з борців за виживання викупив контракт футболіста, але фінансова сторона угоди не розголошується. Контракт підписано до літа 2027 року.
Минулого сезону 22-річний італієць відіграв загалом 23 матчі, зробивши один гольовий пас в складі Аталанти та Кальярі.
Раніше Аталанта оголосила про підписання хавбека Салернітани.