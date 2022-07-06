Захисник Аталанти Маттео Ловато, який другу половину сезону-2021/22 провів в оренді у Кальярі, продовжить свої виступи в складі Салернітани.

Один з борців за виживання викупив контракт футболіста, але фінансова сторона угоди не розголошується. Контракт підписано до літа 2027 року.

Минулого сезону 22-річний італієць відіграв загалом 23 матчі, зробивши один гольовий пас в складі Аталанти та Кальярі.

Раніше Аталанта оголосила про підписання хавбека Салернітани.