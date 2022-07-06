Италия

Молодий футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі Італії.

Захисник Аталанти Маттео Ловато, який другу половину сезону-2021/22 провів в оренді у Кальярі, продовжить свої виступи в складі Салернітани.

📄 MATTEO LOVATO È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA



L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’00 Matteo Lovato. 👉 https://t.co/cEJf8K5M1D #lovato #macteanimo — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) July 6, 2022

Один з борців за виживання викупив контракт футболіста, але фінансова сторона угоди не розголошується. Контракт підписано до літа 2027 року.

Минулого сезону 22-річний італієць відіграв загалом 23 матчі, зробивши один гольовий пас в складі Аталанти та Кальярі.

Раніше Аталанта оголосила про підписання хавбека Салернітани.