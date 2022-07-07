Бразильський захисник продовжить кар'єру у чемпіонаті Італії.
ДОДО, GETTY IMAGES
07 липня 2022, 15:18
Додо стане гравцем Фіорентини, повідомляє журналіст Нікола Скіра.
За його інформацією, за 23-річного правого захисника італійський клуб заплатить 14,5 мільйона євро, а також до угоди будуть включені бонуси.
Щодо Додо, то він підпише контракт до літа 2027 року.
Очікується, що 10 липня Додо офіційно стане гравцем Фіорентини.
У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.