Италия

Бразильський захисник продовжить кар'єру у чемпіонаті Італії.

Додо стане гравцем Фіорентини, повідомляє журналіст Нікола Скіра.

За його інформацією, за 23-річного правого захисника італійський клуб заплатить 14,5 мільйона євро, а також до угоди будуть включені бонуси.

Щодо Додо, то він підпише контракт до літа 2027 року.

Очікується, що 10 липня Додо офіційно стане гравцем Фіорентини.

У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.