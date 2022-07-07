Италия

Клуб підписав форварда на повноцінній основі.

Нападник Жуніор Мессіас став повноцінним гравцем Мілана. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Бразильський форвард підписав контракт із клубом до 30 червня 2024 року. Його викупили у представника Серії С Кротоне.

За неофіційними даними, "россонері" заплатили за Мессіаса 4,5 млн євро. У сезоні-2021/22 31-річний футболіст у 32 матчах забив шість голів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що Мілан офіційно оголосив про підписання форварда Дівока Орігі.