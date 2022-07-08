Италия 08 липня 2022, 14:48 Воротар Інтера перейшов до Кремонезе Іонуц Раду приєднався до новачка Серії А. іонуц раду, getty images 08 липня 2022, 14:48 Воротар міланського Інтера Іонуц Раду, який не зміг закріпитись в стані "нерадзуррі", поповнив склад Кремонезе. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Cremonese (@uscremonese) Футболіст підписав орендну угоду строком на один рік. В минулому сезоні Раду зіграв всього два матчі за Інтер, в яких пропустив чотири голи. Раніше Кремонезе оголосив про підписання захісника Дженоа. Люди Іонуц Раду Команди Інтер Кремонезе Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте