Италия

Іонуц Раду приєднався до новачка Серії А.

Воротар міланського Інтера Іонуц Раду, який не зміг закріпитись в стані "нерадзуррі", поповнив склад Кремонезе.

Футболіст підписав орендну угоду строком на один рік. В минулому сезоні Раду зіграв всього два матчі за Інтер, в яких пропустив чотири голи.

Раніше Кремонезе оголосив про підписання захісника Дженоа.