Италия

Італійський клуб продовжує шукати посилення складу.

Інтер не припиняє роботу над зміцненням оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Calciomercato, "нерадзуррі" шукають футболіста, щоб замінити Андреа Раннокк'ю, який пішов.

Джерело стверджує, що Інтер спробує підписати Дена-Акселя Загаду, який після завершення контракту з Борусією Д перебуває у статусі вільного агента.

Зазначимо, що минулого сезону французький захисник провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких отримав чотири жовті картки.

Нагадаємо, що раніше Інтер оголосив про оренду захисника Кальярі.