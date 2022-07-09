Італійський клуб продовжує шукати посилення складу.
Ден-Аксель Загаду, getty images
09 липня 2022, 09:59
Інтер не припиняє роботу над зміцненням оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Calciomercato, "нерадзуррі" шукають футболіста, щоб замінити Андреа Раннокк'ю, який пішов.
Джерело стверджує, що Інтер спробує підписати Дена-Акселя Загаду, який після завершення контракту з Борусією Д перебуває у статусі вільного агента.
Зазначимо, що минулого сезону французький захисник провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких отримав чотири жовті картки.
Нагадаємо, що раніше Інтер оголосив про оренду захисника Кальярі.