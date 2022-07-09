Италия

Флангові футболісти колишнього чемпіона Франції користуються попитом.

Французький Лілль за підсумками поточного трансферного вікна вже втратив основного правого захисника Зекі Челіка, який перейшов до італійської Роми, а наступним на черзі може стати його партнер з протилежного боку поля.

Ідеться про 22-річного хорватського футболіста Домагоя Брадарича, який розпочав свої виступи в складі "догів" улітку 2019 року, завершивши перехід зі складу Хайдука.

Як не дивно, основним претендентом на футболіста також є представник Серії A.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Сассуоло наразі веде перемовини з попереднім чемпіоном Франції, домовляючись щодо суми відступних за виконавця, контракт якого завершується в 2024 році.

Портал Transfermarkt оцінив Брадаріча в 3,5 млн євро.

У цьому сезоні Домагой відіграв у 16 матчах.