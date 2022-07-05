Италия

Турецький захисник продовжить кар'єру в Італії.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання захисника Лілля Зекі Челіка.

Угода з 25-річним футболістом збірної Туреччини розрахована до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 7-9 мільйонів євро.

Челік виступав за Лілль з 2018 року, разом із яким він став чемпіоном французької Ліги 1 минулого року. Також на його рахунку 32 матчі у складі національної команди.

У минулій кампанії Челік провів 40 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.