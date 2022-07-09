Италия

Усе через деталі контракту гравця.

Римський Лаціо завершив минулий сезон на п’ятій сходинці турнірної таблиці італійської Серії A, проте цей результат усе одно не ввижається достатнім головному тренеру "орлів" Мауріціо Саррі.

Досвідчений керманич уже неодноразово висловлював власне незадоволення трансферною політикою клубу, тому наразі керівництво займається тим, аби задовільнити всі його потреби.

Однією з них є придбання гравця на позицію голкіпера задля ротації.

Римляни вже встигли придивитись до воротаря Спеції Івана Проведеля, який останні два сезони виступає в складі "спеціале", після переходу зі складу Емполі.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, перемовини між клубами можна було вважати прогресивними аж до того моменту, коли справа дійшла до питання коштів, які вимагає Спеція від Лаціо.

5-6 млн євро — саме стільки, на думку середняка "еліти" італійського футболу, коштує 28-річний виконавець.

Збільшені запити команди Готті легко пояснити — 50% від продажу прав на Проведеля надійдуть на рахунки Емполі, згідно з умов чинного контракту гравця, який добігає кінця лише наступного року.

У цьому сезоні Іван відіграв у 31 матчі, пропустивши 52 голи, та ще сім разів відстоявши "на нуль".