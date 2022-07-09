Италия

Центральний захисник виступатиме за римлян.

Алессіо Романьолі прийняв рішення щодо продовження своєї кар'єри.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо, центральний захисник прийняв контрактну пропозицію Лаціо.

Зазначимо, що Романьолі дістанеться римському клубу на правах вільного агента.

Минулого сезону Романьолі провів 19 матчів у чемпіонаті Італії: на його рахунку один гол.

Раніше повідомлялось, що за угодою з Лаціио Алессіо Романьолі зможе заробляти близько трьох мільйонів євро на рік.