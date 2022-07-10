Италия

Англійський центрбек хоче пов'язати своє майбутнє з "россонері".

Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "россонері" з червня цього року веде переговори з 24-річним англійцем про продовження контракту.

Самому футболісту подобається у Мілані, і він хотів би підписати нову довгострокову угоду. Переговори з агентами гравця продовжуються.

Минулого сезону Фікайо Томорі провів за Мілан 40 поєдинків, у яких забив один гол та заробив сім попереджень.

Раніше повідомлялося, що у підписанні англійського центрбека Мілана зацікавлений Манчестер Юнайтед.