Англійський центрбек хоче пов'язати своє майбутнє з "россонері".
Фікайо Томорі, getty images
10 липня 2022, 17:25
Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "россонері" з червня цього року веде переговори з 24-річним англійцем про продовження контракту.
Самому футболісту подобається у Мілані, і він хотів би підписати нову довгострокову угоду. Переговори з агентами гравця продовжуються.
Минулого сезону Фікайо Томорі провів за Мілан 40 поєдинків, у яких забив один гол та заробив сім попереджень.
Раніше повідомлялося, що у підписанні англійського центрбека Мілана зацікавлений Манчестер Юнайтед.