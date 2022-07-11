Италия

Фахівець прокоментував період українця в Італії.

Колишній помічник Мірчі Луческу у київському Динамо Дієго Лонго прокоментував гру форварда Владислава Супряги у Сампдорії.

"Супряга — талановитий, але він стояв на місці місяцями, не знає мови і він також інтроверт. Йому знадобилося півроку для акліматизації, а потім час щоб зайнятися підготовкою.

Там, в Італії, йому довелося вивчити англійську. Проблема в тому, що якщо ти нічого не розумієш, важко йти за тренером", — цитує Лонго Sampnews24 із посиланням на La Reppublica.

Нагадаємо, що кар'єра Супряги у Сампдорії не склалася. Він за пів року відіграв лише 22 хвилини у Серії А, але регулярно був у заявці команди на інші матчі.

Нагадаємо, що нещодавно Супряга забив перший гол з вересня 2020 року.