Италия

Колумбійський півзахисник може повернутись до Європи.

Атакуючий півзахисник катарського Ар-Райяна Хамес Родрігес зацікавив представника Серії А — Рому, повідомляє As.

На даний момент Ар-Райян проводить збори у Нідерландах. Хамес прибув до розташування команди, незважаючи на бажання піти.

Нинішня угода колумбійського плеймейкера з Ар-Райяном розрахована до літа 2024 року. У 12 матчах чемпіонату Катару Хамес забив 4 голи та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, що колумбійський півзахисник раніше привернув увагу Ботафого, але відмовився їхати до бразильського чемпіонату.