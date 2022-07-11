Колумбійський півзахисник може повернутись до Європи.
Хамес Родрігес, getty images
11 липня 2022, 22:56
Атакуючий півзахисник катарського Ар-Райяна Хамес Родрігес зацікавив представника Серії А — Рому, повідомляє As.
На даний момент Ар-Райян проводить збори у Нідерландах. Хамес прибув до розташування команди, незважаючи на бажання піти.
Нинішня угода колумбійського плеймейкера з Ар-Райяном розрахована до літа 2024 року. У 12 матчах чемпіонату Катару Хамес забив 4 голи та віддав 6 асистів.
Нагадаємо, що колумбійський півзахисник раніше привернув увагу Ботафого, але відмовився їхати до бразильського чемпіонату.