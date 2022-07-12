Италия

Туринський клуб високо оцінив свого центрального захисника.

Захисник Торіно Бремер після кількох сезонів на високому рівні став трансферною метою Інтера.

Проте, як повідомляє видання Goal, віце-чемпіону Італії доведеться викласти солідну суму за бразильського футболіста.

Керівництво Торіно хоче отримати за свого лідера близько 50 мільйонів євро, відштовхуючись від того, що Інтер вимагає за Шкрініяра 70 мільйонів євро.

Минулого сезону Брмере провів 33 матчі на клубному рівні, в яких забив три голи і віддав результативну передачу.

Зазначимо, що Бремер уже погодив особистий контракт із Інтером до літа 2027 року.