Италия

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

В рамках підготовки до сезону-2022/23 міланський Інтер зустрівся у товариському матчі із швейцарським Лугано.

Підопічні Сімоне Індзагі здобули комфорту перемогу над суперником, забивши чотири голи. Дублем відзначився Мартінес, а також по голу забили Корреа та Д'Амброзіо. Гол престижу в стані Лугано на рахунку Кашато.

Відзначимо, що у складі Інтера з'явився Ромелу Лукаку, але не зміг відзначитись результативними діями.

Лугано – Інтер 1:4

Голи: Кашато, 82 – Д’Амброзіо, 3, Лаутаро, 16, 73, Корреа, 61