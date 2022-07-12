До вашої уваги найкращі моменти зустрічі.
фото інтер
12 липня 2022, 22:47
В рамках підготовки до сезону-2022/23 міланський Інтер зустрівся у товариському матчі із швейцарським Лугано.
Підопічні Сімоне Індзагі здобули комфорту перемогу над суперником, забивши чотири голи. Дублем відзначився Мартінес, а також по голу забили Корреа та Д'Амброзіо. Гол престижу в стані Лугано на рахунку Кашато.
Відзначимо, що у складі Інтера з'явився Ромелу Лукаку, але не зміг відзначитись результативними діями.
Лугано – Інтер 1:4
Голи: Кашато, 82 – Д’Амброзіо, 3, Лаутаро, 16, 73, Корреа, 61