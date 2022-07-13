Италия 13 липня 2022, 09:37 Лаціо підсилився черговим захисником До Риму переїхав Маріо Гіла. Маріо Гіла, Getty Images 13 липня 2022, 09:37 Римський Лаціо у своєму Інстаграмі оголосив про підписання 21-річного захисника Маріо Гіли. Уродженець Барселони перебрався до столиці Італії з мадридського Реалу, де в основному грав за Реал Кастілья. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений S.S. Lazio (@official_sslazio) Зазначимо, що контракт іспанця з "орлами" розрахований до літа 2027-го року. Лаціо заплатив Реалу 6 мільйонів євро. Раніше "бьянкочелесті" підписали Ніколо Казале та Алессіо Романьолі, які також грають на позиції центрального захисника. Люди Маріо Гіла Фуентес Команди Лаціо Реал Мадрид Джерела ФК Лацио Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте