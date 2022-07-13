Италия

До Риму переїхав Маріо Гіла.

Римський Лаціо у своєму Інстаграмі оголосив про підписання 21-річного захисника Маріо Гіли. Уродженець Барселони перебрався до столиці Італії з мадридського Реалу, де в основному грав за Реал Кастілья.



Зазначимо, що контракт іспанця з "орлами" розрахований до літа 2027-го року. Лаціо заплатив Реалу 6 мільйонів євро.

Раніше "бьянкочелесті" підписали Ніколо Казале та Алессіо Романьолі, які також грають на позиції центрального захисника.