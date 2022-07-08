Италия 08 липня 2022, 15:44 Офіційно: Казале — гравець Лаціо Римляни підсилюють оборонну ланку. Ніколо Казале, SS Lazio 08 липня 2022, 15:44 Римський Лаціо за допомогою відео в Інстаграмі оголосив про підписання екс-захисника Верони Ніколо Казале. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от S.S. Lazio (@official_sslazio) Терміни угоди між "орлами" та 24-річним футболістом наразі не повідомляються. У минулому сезоні у складі Верони італієць провів 37 матчів та відзначився двома гольовими передачами. Нагадаємо, що до Бетісу перебрався колишній "орел" Луіс Феліпе. Люди Ніколо Казале Команди Верона Лаціо Джерела ФК Лацио Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте