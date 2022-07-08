Италия

Римляни підсилюють оборонну ланку.

Римський Лаціо за допомогою відео в Інстаграмі оголосив про підписання екс-захисника Верони Ніколо Казале.

Терміни угоди між "орлами" та 24-річним футболістом наразі не повідомляються.

У минулому сезоні у складі Верони італієць провів 37 матчів та відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, що до Бетісу перебрався колишній "орел" Луіс Феліпе.