Римський Лаціо за допомогою відео в Інстаграмі оголосив про підписання екс-захисника Верони Ніколо Казале.  

Терміни угоди між "орлами" та 24-річним футболістом наразі не повідомляються.  

У минулому сезоні у складі Верони італієць провів 37 матчів та відзначився двома гольовими передачами. 

Нагадаємо, що до Бетісу перебрався колишній "орел" Луіс Феліпе.