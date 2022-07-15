Іспанський півзахисник може переїхати до Італії.
Півзахисник Сеск Фабрегас після закінчення терміну дії контракту з Монако перебуває у пошуках нового клубу.
Як повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо, іспанський футболіст зацікавив представника Серії Б – Комо. Сторони можуть підписати двурічний контракт.
У минулому сезоні Сеск Фабрегас зіграв лише п'ять поєдинків на клубному рівні, у яких не відзначався гольовими діями.
Нагадаємо, що до півзахисника є інтерес і з інших чемпіонатів - Фабрегас може відправитись підкорювати Бразилію.