Италия

Іспанський півзахисник може переїхати до Італії.

Півзахисник Сеск Фабрегас після закінчення терміну дії контракту з Монако перебуває у пошуках нового клубу.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо, іспанський футболіст зацікавив представника Серії Б – Комо. Сторони можуть підписати двурічний контракт.

У минулому сезоні Сеск Фабрегас зіграв лише п'ять поєдинків на клубному рівні, у яких не відзначався гольовими діями.

Нагадаємо, що до півзахисника є інтерес і з інших чемпіонатів - Фабрегас може відправитись підкорювати Бразилію.