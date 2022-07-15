Италия

Легендарний воротар прокоментував можливе завершення кар'єри.

Воротар Парми Джанлуіджи Буффон, якому цієї зими виповнилось 44 роки, розповів про свої думки щодо завершення ігрової кар'єри.

Футболіст вважає, що із цим питання не треба квапитись, адже він хоче грати до тих пір, скільки буде дозволяти його тіло.

"Протягом останніх десяти років я розмірковую над тим, коли я зупинюсь, але кожен раз я розпочинаю черговий сезон. Зрештою, я можу перестати грати й у 55 років.

Мій досвід підказує мені, що я можу не залишитись у світі футболу після завершення кар'єри, тож я хочу насолоджуватись цим часом доти, доки можу", — вважає Буффон.

Окрім того, досвідчений голкіпер розповів про тих футболістів, яких він вважає найсильнішими партнерами по команді.

"Баджо, Тотті, Дель П'єро, Кассано та Пірло — це п'ятірка гравців, яких я вважаю сильнішими з тих, із ким я колись грав серед італійських виконавців. Також можна додати з іноземців Мбаппе, Тюрама, Ібрагімовича та Роналду", — наводить слова Буффона Sky Italia.

Відзначимо, що наступний сезон стане 28 для воротаря у професійному футболі.

Раніше Буффон прокоментував політкоректність у спорті.