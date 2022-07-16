Италия

У Флоренції дуже хочуть бачити гравця Шахтаря.

Ще на початку літньої трансферної кампанії фланговий захисник донецького Шахтаря Додо опинився в полі зору італійської Фіорентини, яка як раз шукала гідного кандидата на зміну Альваро Одріосолі, який вирішив зробити чергову спробу закріпитись в основному складі мадридського Реалу.

Флорентійський клуб після цього зробив багато спроб домовитись із "гірниками" щодо трансферу 23-річного виконавця, проте успіхом вони доволі довго не відзначались.

Навіть тоді, коли італійська преса повідомила про узгодження позицій між клубами, виникла незрозуміла павза в перемовинах, яку досі не вдалось порушити жодній зі сторін.

Аж раптом, згідно з черговою інформацією від місцевих ЗМІ, Фіорентина вирішила зробити потужний крок на зустріч цьому трансферу.

"Лілії" хочуть відпустити півзахисника Еріка Пулгара до бразильсько Фламенго, завдяки чому вивільнити достатній обсяг коштів на додачу до власної пропозиції щодо гравця українського клубу.

Зрештою, 28-річний чілієць усе одно не грав за італійський клуб останніх півроку, бо перебував у оренді в складі турецького Галатасарая.