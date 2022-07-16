Италия

В особі сенегальця неаполітанці бачать заміну Каліду Кулібалі.

Наполі виявляє активний інтерес до Абду Діалло із ПСЖ, повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, у Парижі відбулася зустріч між гравцем та представниками неаполітанської команди. Перед тим, як зробити пропозицію ПСЖ, Наполі хоче спершу переконати футболіста перейти до них.

За чутками, Каліду Кулібалі, який нещодавно перейшов до Челсі, порадив партнерові зі збірної Сенегалу перебратися до Наполі, де він має замінити саме його.

Минулого сезону Діалло провів 16 матчів, у яких віддав одну результативну передачу.