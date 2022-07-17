Италия

Керманич Роми взявся особисто переконувати аргентинця.

Напередодні італійська Рома виграла в товариському матчі проти португальського Портімоненсе (2:0), проте ще до початку цієї гри відбулась важлива подія, яка може мати вплив на подальшу трансферну політику "вовків" уже в найближчому майбутньому.

Ні для кого не є секретом той факт, що столичний колектив наразі намагається схилити аргентинського нападника Пауло Дібалу, який нещодавно завершив виступи в складі туринського Ювентуса, до переходу в свій клуб на правах вільного агента.

Однак потужна конкуренція збоку інших топ-клубів ставить під загрозу наміри команди Жозе Моуріньо, тож португальський керманич вирішив не сидіти, склавши руки, та безпосередньо долучитись до процесу перемовин.

Як повідомляє італійська преса, Моуріньо зателефонував нападнику перед початком чергової товариської гри своєї команди, спробувавши переконати Пауло зробити вибір на користь свого клубу.

Утім, навіть не зважаючи на можливий ефект від цієї бесіди, наріжним каменем під час перемовин усе одно залишатиметься заробітна плата гравця, бо Рома не хоче суттєво підвищувати обсяги загальних виплат у клубі.

Тим часом конкуренти римлян в особі Наполі, Мілану та Інтера також не залишаються осторонь боротьби.

У минулому сезоні Дібала зіграв у 39 матчах, забивши 15 голів та віддавши шість гольових передач.