Попит на 28-річного футболіста, можливо, менший, ніж очікувався.
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
17 липня 2022, 19:28
На Пауло Дібалу претендують лише два клуби, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його даними, на аргентинця претендують лише Наполі та Рома. Наразі ознак інтересу з боку інших клубів немає.
Ймовірно, скоро Дібала ухвалить рішення про те, де продовжить кар'єру. Пауло не хоче зволікати з моментом переходу в новий клуб.
28-річний футболіст хоче заробляти 6-7 мільйонів євро за сезон, а Рома пропонує 4,5 млн та бонуси. Пропозиція Наполі вища, ніж у Роми.
Нагадаємо, що 1 липня Дібала став вільним агентом — завершився його контракт із Ювентусом.