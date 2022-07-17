Италия

Попит на 28-річного футболіста, можливо, менший, ніж очікувався.

На Пауло Дібалу претендують лише два клуби, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його даними, на аргентинця претендують лише Наполі та Рома. Наразі ознак інтересу з боку інших клубів немає.

Ймовірно, скоро Дібала ухвалить рішення про те, де продовжить кар'єру. Пауло не хоче зволікати з моментом переходу в новий клуб.

28-річний футболіст хоче заробляти 6-7 мільйонів євро за сезон, а Рома пропонує 4,5 млн та бонуси. Пропозиція Наполі вища, ніж у Роми.

Нагадаємо, що 1 липня Дібала став вільним агентом — завершився його контракт із Ювентусом.