Італія

У юнака ще не було досвіду виступів за "дорослу" команду туринців.

Академія туринського Ювентуса повсякчас працює з дійсно якісними виконавцями зі всіх куточків Італії, що також було б справедливо відзначити стосовно талановитого півзахисника Філіппо Ранокк’ї, якому свого часу дала шлях у футбольний світ школа Перуджи.

Однак заграти в складі "дорослої" команди багаторазових чемпіонів національної першості є справою не з легких, тому наразі 21-річний виконавець має досвід лишень у вигляді мандрівок різними клубами в середині країни.

Зокрема, останній сезон від відіграв у Віченці, після повернення з якої почав ґрунтовно розмірковувати над власним майбутнім.

Аж раптом, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, до Ранокк’ї надійшла пропозиція щодо трансферу від новачка Серії A Монци, яка запропонувала Ювентусу здійснити поетапний перехід футболіста у вигляді початкової орендної угоди з опцією можливого подальшого викупу.

"Зебри", як з’ясувалось пізніше, радо сприйняли запропоновані умови, але на додачу запитали для себе опцію можливого пріоритетного зворотного викупу гравця.

Найближчим часом варто очікувати на оголошення щодо переходу Ранокк’ї до Монци.

У минулому сезоні юнак відіграв 32 матчі, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.