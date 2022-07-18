Італія

"Стара сеньора" позмагалась із клубом Серії D.

Туринський Ювентус готується до вильоту в США, де пройде їх тренувальний сбір з товариськими матчами.

Але поки команда в Італії, то вирішила провести спаринг із місцевим суперником - новачком Серії D Пінероло.

Матч закінчився із розгромним рахунком 9:0. Форвард Мойзе Кін забив тричі, по дублю зробили Деніс Закарія та Матіас Суле.

Відзначимо також, що Анхель Ді Марія відзначився першим голом за новий клуб. Ще один м'яч забив Адрієн Рабіо.

У грі прийняв участь і захисник Маттейс де Лігт, до якого ЗМІ приписують конкретний інтерес з боку Баварії.

Ювентус - Пінероло 9:0

Голи: Кін (3), Закарія (2), Суле (2), Ді Марія, Рабіо