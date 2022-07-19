Італія

Футболіст Барселони зацікавив чемпіонів Італії.

Півзахисник каталонської Барселони та збірної Боснії та Герцеговини Міралем П'янич має шанс повернутись до чемпіонату Італії.

В послугах 32-річного футболіста зацікавлений чемпіон країни Мілан, повідомляє Marca. Хавбек не проти повернутись до Серії, адже головний тренер каталонців Хаві не розраховує на П'янича.

Окрім того, виконавець має доволі високу заробітну плату, чого не може собі дозволити Барселона в контексті резервіста команди.

Відзначимо, що в Серії А П'яніч виступав у складі Роми та Ювентусу.

Нагадаємо, що сезон-2021/22 П'янич провів у оренді за Бешикташ. Його контракт із Барселоною розрахований до кінця сезону-2023/24.

Минулого сезону П'янич провів на полі 26 ігор у всіх турнірах і відзначився чотирма асистами.

Раніше повідомлялось, що один з клубів Франції відмовився від ідеї підписання хавбека.