Сума трансферу складає 9,3 млн євро.
Ведат Мурікі
20 липня 2022, 13:40
Джанлука Ді Марціо на власному сайті повідомив про перехід нападника Ведата Мурікі до Мальорки.
Іспанський колектив заплатить Лаціо 9,3 млн євро компенсації за гравця збірної Косово.
Нагадуємо, що Мурікі у другій половині минулого сезону перебував в Мальорці на правах оренди. В 16 поєдинках Прімери він відмітився п'ятьма забитими м'ячами та трьома асистами.
За 49 матчів у складі "орлів" Ведат забив лише двічі, що включно із сумою трансферу у 19,92 млн євро, котру свого часу заплатили "лаціале" Фенербахче за форварда, є дуже поганим результатом.