Італія

Сума трансферу складає 9,3 млн євро.

Джанлука Ді Марціо на власному сайті повідомив про перехід нападника Ведата Мурікі до Мальорки.

Іспанський колектив заплатить Лаціо 9,3 млн євро компенсації за гравця збірної Косово.

Нагадуємо, що Мурікі у другій половині минулого сезону перебував в Мальорці на правах оренди. В 16 поєдинках Прімери він відмітився п'ятьма забитими м'ячами та трьома асистами.

За 49 матчів у складі "орлів" Ведат забив лише двічі, що включно із сумою трансферу у 19,92 млн євро, котру свого часу заплатили "лаціале" Фенербахче за форварда, є дуже поганим результатом.